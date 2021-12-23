顏寬恒23日發表競選歌曲「海線故鄉」，由他主唱。（陳淑娥攝）

顏寬恒發表競選台語歌「海線故鄉」 主唱者曝光

台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒23日發表競選歌曲「海線故鄉」，顏指出，過去「消波塊」一直跟他連結在一起，也是很多鄉民討論的話題，特別請在地樂團消波塊跨刀量身打造，希望以本土的台語歌喚起大家對故鄉的熱情及在地人的情感。

顏寬恒今日下午發表競選歌曲「海線故鄉」，現場先播放歌曲暖身，開場後顏寬恒與在地消波塊樂團一起上台演出，這首競選台語歌相當輕快，主打海線在地、讓所有鄉親找回屬於台中海線屯區的人情味。

顏寬恒指出，這次因緣際會邀請到消波塊樂團跨刀合作，因為過去消波塊一直跟自己連結在一起，也是很多網路鄉民討論的話題，所以過去很多網友建議可以邀請消波塊樂團來一起演出，日前剛好在活動場合遇到樂團團長KT，得知團長也住沙鹿，因此他向團長表達合作邀約，樂團也相當專業快速完成詞曲創作和編曲並錄完DEMO。

顏寬恒表示，他非常喜歡歌曲的內容，同時自己也擔任演唱者，希望藉由這首歌曲，喚起大家對於故鄉的熱情和在地人的情感；同時消波塊樂團也將本首歌曲上傳YT頻道，讓所有熱愛音樂的朋友都可以點閱收聽。