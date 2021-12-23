行政院長蘇貞昌。（資料照）

民進黨團日前提案，明年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀，被在野黨批評開國會史上惡例。行政院長蘇貞昌今天表示，再過幾天就是新的一年，非常期待國民黨不要不理性杯葛，期待能夠順利通過。

蘇貞昌表示，總預算案已經被誤掉法定的時間，再過幾天新的一年要使用新的預算，非常期待國民黨不要不理性杯葛，讓總預算能夠順利通過。

蘇貞昌說，明年1月1號要為全國軍公教加薪，還要為育兒津貼、勞工增加80億的勞保撥補等，這些資金都必須要預算通過才能執行，否則沒有辦法加薪、沒有辦法提高育兒津貼，「我們真的非常期待立法委員能夠盡責，並能夠遵守法律規定，如期通過預算」。

另外，國民黨立委林為洲去年向台北市警方告發蘇貞昌造謠，涉違反社維法。台北地院認為，警方期限將至前移送，沒有依法通知蘇貞昌說明，移送違法，裁定不受理；可抗告。

對此，蘇貞昌回應，相關事實在立法院的公報一個字、一個字都已經刊登清楚，也看到相關機關依法處理，希望不要再做這種造謠抹黑，並不要浪費司法資源。