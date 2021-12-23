在新冠肺炎疫情壟罩全球的背景下，今年耶誕節並不完美，應景的拐杖糖在耶誕假期開始前就已經缺貨，工資不斷上漲與供應鏈緊繃2大問題持續衝擊美國企業運作，糖果商供不應求狀況嚴重，甚至被迫推掉1成左右的訂單。

CNN報導，Hammond's是美國老字號手工拐杖糖公司，在當地有上千間門市，原本耶誕假期前是拐杖糖熱銷的時間點，但今年卻什麼也做不了，甚至被迫推掉10%左右的訂單，供不應求問題持續困擾Hammond's的總裁Andrew Schuman。

其中一項原因是缺工，即使Andrew Schuman已經將人事成本大增3成，但招募的員工數還不到原本250人的一半，「幾乎所有的產業都有類似狀況，不只招募員工相當難，薪資也得不斷往上加，光是缺工的狀況，市場就已經相當競爭。」

此外，Hammond's還得面臨原物料不足及供應鏈緊繃的狀況，美國每年有四分之一的糖需要從國外進口，另外四分之三由國內供應，因此當艾達颶風席捲第二大甘蔗生產地路易斯安那州時，國內的蔗糖生產量出現下滑。

不僅如此，巴西與泰國這兩個世界最大的食用糖生產國供應量也不足，加上航運運價飆升，食用糖的價格位在十年來的高點，Andrew Schuman表示，「我們試圖透過漲價或縮小產品來應付飆高的成本，但每個人願意購買拐杖糖的錢就只有那麼多，我們也必須吃下更多成本來幫助產品銷售，讓運作更有效率。」

即使有些業者選擇用赤蘚糖醇做為替代甜味劑，但該產品的價格也不斷上漲，明年甚至將漲價1成，這也讓製糖公司被迫在銷售與成本上做出權衡與評估，營運壓力有增無減。