丹麥廣播電台(Danish Radio )最近發表一部名為「尋找自我」(The Search for Myself)的新紀錄片,揭露美國中央情報局(CIA)在1960年代曾經在丹麥政府同意的情況下,以數百名丹麥孤兒做為人體實驗的對象,主要是精神意識的實驗,因此受試者會遭到電擊與刺耳聲音的對符。該記錄片認為,美國顯然違反了二戰後簽定的紐倫堡守則(Nuremberg Code),該守則提到,未經當事人同意,是不能進行人類實驗的。

俄國衛星網報導,紀錄片提到,這些研究始於1960年代初,其目的在研究精神分裂的成因,是否與人類在處環境有所關連。己知311名丹麥孤兒成為實驗對象,而實驗地點是在哥本哈根市立醫院的地下研究室進行。

現年72歲的電影製片人皮爾‧溫尼克(Per Wennick)就是當年的實驗者之一,他回憶起自己被固定在椅子上,在手臂、腿和胸部上,都有測試儀器,然後耳邊一直有響亮而刺耳的噪音咿咿呀呀的。

他說:「這很不舒服。這不僅僅是我的故事,也是許多孩子的故事。」

他回憶道,在被送往醫院之前,被孤兒院引誘要參加「一些有趣的事情」,然而就如多數人體實驗一樣,一點也不有趣,反而相當不適。

「我現在回想起來,那絕對是對社會公民的權利的嚴重侵犯。」

即使在實驗結束後,孩子們也沒有被告知他們參與了什麼研究。

丹麥福利博物館的歷史學家雅各布‧克那吉-朗辛普森(Jacob Knage Rasmussen)表示,由於二戰時期,納粹德國曾創下許多殘酷的人體實驗,因此在二戰結束後的1947年,聯合國定出了紐倫堡守則,對人類實驗設定了明確的道德限制。然而,這並沒有真的被落實。

紀錄片提到,這項研究應該是時任密西根大學的美國心理學家薩諾夫‧邁德尼克( Zarnoff A. Mednick),他一直想知道精神分裂症患者的成因,但由於這種實驗在美國找不到合適的對象,他找到任職於丹麥市立醫院的法尼‧舒辛格(Fini Schulsinger),於是他們一起在丹麥建立起長達數十年的丹麥-美國研究,還獲得美國公衛局(United States Public Health Service)的資助。僅在第一年,該計劃就得到70萬美元的支持,以及中央情報局人類生態基金(Human Ecology Fund)的資助。

到了1977 年,舒辛格就以這幾年的實驗結果,公布了博士論文《精神病學中遺傳與環境之間聯繫的研究》(Studies to shed light on the connection between heredity and environment in psychiatry)。

在紀錄片拍攝期間,溫尼克在丹麥最大的精神病醫院-葛羅斯楚普精神療養院(Psychiatric Centre Glostrup)找到36箱當年的資料,現在卻得知該院正在銷毀這些資料引發了批評。南丹麥大學衛生法學副教授肯特•克里斯滕森 (Kent Kristensen)說,在這種情況下,銷毀實驗資料絕對構成違法,剝奪了受害者找回過去的機會。