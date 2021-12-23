資訊服務廠商一零四資訊科技（3130）23日召開法說會，副總經理暨投資長石惠貞表示，今年前三季合約負債與存貨維持高檔，達6.69億元，優於去年同期的5.85億元，訂單、營收同步成長。展望2022年，石惠貞表示，在旗下平台穩定營運，以及整體經濟環境穩健表現之下，對明年營運狀況保持樂觀。

一零四前三季獲利穩健，累計EPS達8.37元，大幅優於去年同期表現，前三季營收13.54億元，較去年同期增一成；且在手訂單6.69億元也優於去年同期的5.85億元，訂單、營收同步成長。

展望2022年，石惠貞表示，在旗下平台穩定營運，以及整體經濟環境穩健表現之下，對明年營運狀況保持樂觀。而在股利政策上，一零四自2018年起，股票殖利率都維持在5％以上，且配股利發放率連續三年達100％，預期明年的一零四的股利發放率也將維持100％的水準。

一零四主要業務為人力銀行網站，2006年上市，是第一家在台灣上市的人力銀行。石惠貞表示，目前104累計有930萬份履歷表的人才資料庫，企業客戶累計有39萬家。

除了主要業務人力銀行服務以外，一零四也推出多元的人資解決方案。石惠貞表示，原本的104高手（外包網、家教網）今年初推出改版以及新的收費模式，但轉型未果，因此將服務下架。與此同時，一零四也針對熟齡就業族群推出新服務，包括「104高年級」、「50+工作」等。前者主打退休族群後的吃喝玩樂行程、學習課程等商品，同時讓業界退休的高階主管成為諮詢講師，推出一對一的生涯諮詢服務。「50+工作」則是針對二度就業的中高齡族群設計的人力服務，提供職前訓練、職場試做等。

另外，一零四也推出如人資學院、獵才顧問、企業大師等多元人資服務。目前給求職者用的104工作快找app下載數量超過770萬、給企業用的版本下載量也逾56萬。

以營運狀況來看，至今年第三季，一零四的現金部位約為新台幣22.69億元，合約負債（遞延訂單）達6.69億，較去年5.85億成長，未來將會陸續認列。前三季營業淨利3.12億元，年增42％，累計每股稅後盈餘8.37元，優於去年同期的5.73元。

展望明年，法人預估，在主要的人力銀行網站持續穩定營運之下，加上走過疫情衝擊，整體經濟環境帶動下，對一零四明年營運表現樂觀看待。