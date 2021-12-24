金管會為增加投信基金操作彈性，宣布修法放寬基金投資承銷股票比率限制、可投資未達一定信用評等的國內次順位債、可投資CoCo Bond及TLAC等具損失吸收能力債券，3大鬆綁措施預計年底前上路實施，將有助提升投信業競爭力、健全資產管理業務發展。

證期局副局長郭佳君表示，為利於基金適度參與IPO、現增等承銷股票投資，此次修法將單一基金投資任一上市櫃公司承銷股票限額由1％調升至3％，同一投信的全部基金認購總額由3％放寬至10％，將有助提升投資組合配置彈性、增加獲取報酬機會。

其次，考量基金投資國內外債券的規範一致性，且近年來實務上國內次順位債本身多未經信評機構評等，此次修法放寬基金可投資未達一定評等或未經評等的國內次順位債，但應符合現行基金投資非投資等級債券的投資比率限制等規範。

最後，此次修法開放債券型基金可投資金融機構發行的應急可轉債（CoCo Bond）、TLAC等具損失吸收能力債券。其中，前者的投資額度與現行開放投資的可轉債、附認股權公司債及交換公司債等具股權性質的有價證券併計，不得超過基金淨值的10％。

郭佳君表示，修正預告原規畫為CoCo Bond及TLAC債券投資額度，與現行開放投資的具股權性質有價證券併計不得超過基金淨值10％，但業者指出TLAC債券發行量較大、風險較CoCo Bond低，因此最終放寬不納入額度限制，由各業者自行在契約上明定可投資額度。