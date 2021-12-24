24日捐車典禮江欽良雖未到場，但仍透過家扶表示，南投幅員廣大，許多地處偏鄉的受助家庭常常因為交通不便、生活物資取得不易，他用行動來支持社工，讓更多家庭能感受到社會各界的溫暖。（家扶提供／吳建輝南投報導）

南投家扶中心扶幼委員會主委陳學堂表示，四面環山的南投，地域遼闊社工員所需要負責關懷的戶與戶之間，常常是這個山頭到那個山頭，因此交通車就相當重要，（家扶提供／吳建輝南投報導）

受到疫情影響，各大社福團體在募款都受到影響，南投在地時常熱心公益的寶島時代村董事長江欽良、水云茶堂董事長周裕璋，仍心心念念南投家鄉的弱勢兒少，今年化身聖誕老公公，贈送南投家扶一台豪華公務車，讓社工可以安全便利的往返服務。

24日捐車典禮江欽良雖未到場，但仍透過家扶表示，南投幅員廣大，許多地處偏鄉的受助家庭常常因為交通不便、生活物資取得不易，都要靠家扶中心社工辛勞跑遍13鄉鎮，就是要即時的將愛送到服務家庭手中，因此用行動來支持社工，讓更多家庭能感受到社會各界的溫暖。

南投家扶中心扶幼委員會主委陳學堂表示，四面環山的南投，地域遼闊社工員所需要負責關懷的戶與戶之間，常常是這個山頭到那個山頭，因此交通車就相當重要，需要省油、空間大，有時還要服務長輩、幼童方便好上下車，因此江董贈送的新車，是電動滑門，坐姿低，相信能提升服務品質，與加大社工的安全。

南投家扶中心主任魏季李也說，家扶中心除了提供弱勢家庭經濟扶助外，近年也投入社區工作，希望能增加在地居民與家扶的連結，新的公務車加入服務行列，讓社工可以穿說各個偏鄉部落與服務據點，讓「哪裡有需要，家扶就在哪裡」的口號，更加落實。