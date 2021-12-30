為提供外籍人士及弱勢族群無差別的金融友善服務， 富邦產險表示，除安排具語言專長的同仁即時協助與外籍客戶翻譯外，更導入視訊「多國語言翻譯」及「手語翻譯服務」，讓臨櫃櫃台、理賠客服或業務人員均能利用手機視訊，提供外籍客戶及聽語障客戶更即時、順暢的溝通服務。

根據衛生福利部統計處資料，台灣約有14萬聽語障人士，手語是他們與外界溝通的主要方式之一。為了確保聽語障人士的保險權益，透過更有效率的溝通方式，了解艱澀的保險商品與服務。

富邦產險表示，該產險將全面導入「台灣手語翻譯協會」的手語翻譯服務，讓臨櫃櫃台、理賠客服或業務人員服務聽語障客戶時，可於上班時間內預約使用手語服務，以手機視訊方式由翻譯老師進行翻譯，不受地點或電腦設備的限制。

許多環境的不友善，常會造成不同族群生活上的不便，富邦產險說，除了透過內部教育訓練課程，持續傳遞金融友善服務的重要性，提升同仁的正確心態之外，更積極在環境上設置無障礙設施。

富邦產險說，此次全面導入手語服務之外，並推動多語服務，於臨櫃櫃台安排至少一名具英語溝通能力之同仁，若遇到其他國籍之客戶(如泰、越語)，該公司亦有語言專長同仁可即時進行視訊協助多國語言翻譯溝通服務，兼顧不同族群的權益，讓金融友善服務再升級。