【愛傳媒朱亞君專欄】謝謝國芳，謝謝你的譯筆與眼界，帶來這些精采的書。

28歲開始跟你合作，是我美好的回憶，永遠記得你在會議中用最生動的言語推薦那些好書，也會記得你溫柔的燦笑。記得你說自己的故事，在敘述那些最憂愁困厄的心境時，仍掛著淺淺的笑著。

當然還記得你那手好廚藝。

你是台灣《哈利波特》的強力引薦者，也是瑞蒙・卡佛全集的台灣專屬譯者，更翻譯了眾多重量級的好書：佩爾・派特森《外出偷馬》，威廉・崔佛的《雨後》，近來還有多麗絲・萊辛兩本《第五個孩子》、《班，無處安放》，安・泰勒的《麥卡的難題》，也是約翰．齊佛的翻譯者。

《生活是頭安靜的獸》伊麗莎白・斯特勞特2021最新力作《哦，威廉！》（Oh William!）上個月說好要翻譯了，同事跟你約吃飯，我因故沒能參加，心想著還有很多機會啊，我們會一直合作的。但沒有了。

夜半聽到這消息，讓失眠的人更失眠。但我想或許也好，那些擔憂你扛太久了，放下也好。此次遠行，一路好走。

就不說新年快樂了，我說謝謝你。深深的謝謝。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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