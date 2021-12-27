美國著名漢學、史學家史景遷逝世，曾翻譯史景遷系列書籍的世新大學副教授溫洽溢指出，史景遷在史學界是個奇特的存在，他不會簡單用學術理論來解釋歷史，而是以說故事的方式敘事，書中的人物有喜怒哀樂，但不代表沒有學術價值；尤其史景遷許多書籍描述幾百年來許多外國人嘗試改變中國，但都以失敗告終，映照在當前的中國與西方的局勢，很有啟示。

在史景遷14部與中國歷史相關的著作中，世新大學副教授、傳記文學雜誌社副社長溫洽溢就翻譯了近10部，當年他還在政大東亞所攻讀博士時，在出版社邀請下投入翻譯，時間從1990年代末到2009年史景遷的最後一本《前朝夢憶》，前後投入了10多年。

溫洽溢受訪回憶，在那個還沒有google的年代，需要長時間泡在圖書館才能找到資料，因為史景遷書的許多內容，都來自康熙、雍正的奏摺或庭訓格言等原始文件，必須還原史料才不會造成翻譯失真。

「史景遷算是蠻奇特的存在！」溫洽溢表示，史景遷不寫傳統的學術文章，而是寫評論，寫故事，筆下的人物都有喜怒哀樂，與講究客觀的學術文章不同，面向的是一般讀者而非學術圈，這須要掌握很好的寫作技巧，同時也反映美國史學界的包容性。

溫洽溢指出，史景遷的書特別關注不同文化的差異和碰撞所帶來的張力，從明朝到民國，幾百年來，許多國家的洋人，無論是英國、美國、蘇聯，是傳教士或商人，都想從各個面向改變中國，但最後都失敗；映照到現在，就預見了美國想要改變中國，無論用和平演變或經濟吸納都不容易改變。

溫洽溢表示，史景遷對文化差異的敏銳，如果放在現在中共治理新疆、西藏乃至香港，也具有啟示，因為中共慣以大一統的思維，但若能參考史景遷對異質文化的關注，結果也許會不一樣。