2005年間國稅局稽核綜合所得稅，發現多名醫師捐款給思源教育學術促進基金會、成漢教育基金會藉此逃稅，三軍總醫院院長王智弘等27人遭起訴，台北地方法院判無罪，檢上訴後，台灣高等法院逆轉改依不正當方法逃漏各判處可易科罰金之刑。可上訴。

高院將王智弘判刑5月，曾在在八仙塵爆事件積極救治傷患的戴念梓判刑4月，呂慶祥及林石化各判刑1年，李瑞華判刑10月，吳佳駿判刑3月等，各依犯罪次數及情節，判處不等的刑度且定應執行刑。

本案爆發2005年間，國稅局稽核綜合所得稅，發現多名醫師捐款給思源教育學術促進基金會、成漢教育基金會，藉此降低稅率，但基金會事後卻以獎助研究計畫為名，回流9成捐贈金額給這些醫師。

國稅局清查自2005年至2009年間，共有253名醫師、醫學院教授透過這2個基金會逃稅，捐贈金額總計2.6億多元，逃稅金額為7840萬多元。其中國防醫學院院長、中央研究院院士蔡作雍等225人因認罪獲緩起訴，另有27人不認罪遭起訴。

台北地方法院審理後認為，被告中有些人捐款金額遠超過實際領得的補助額，無法構成「真捐贈、真逃稅」，且基金會相關成員在法院審理作證時，未證述基金會將捐款金額以95％退回給原捐款人的經過，被告也否認犯案，因此27人全獲判無罪，檢不服提上訴。

高院認為，依相關證據資料，李瑞華及王智強等25人犯行明確，考量25人都是醫師身分，社會、經濟地位均遠優於一般民眾，卻以上開基金會提供「假捐贈、真逃稅」之模式逃漏稅捐，損及國家稅收，違反稅賦之公平性。

高院指出，25名醫師不正視己非之犯罪後態度，本應予問責，但念及其等並無構成累犯之刑事前案，且在遭查處後，大部分也已補繳漏稅額，各判處有期徒刑、依法定應執行刑，並就逃漏之稅額未補繳部分，在所犯項下依法宣告沒收。