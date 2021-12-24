美股周四收漲，標普再創歷史新高。港股周五交易半日，上午開高，但上證和深證受壓，港股隨後收窄漲幅。

周五香港恆生指數收漲30.12點或0.13%，為23223.76點，為連四個交易日收漲。國企股(H股)跌2.36點或0.03%，為8201.95點。

在周四減持京東和大漲4.2%之後，騰訊跌0.3%。美團和阿里巴巴續跌，分別跌0.26%和0.26%。

博彩股升高，永利澳門漲逾8%，美高梅中國漲7.2%，金沙中國漲4.7%。澳門公布修改博彩法的諮詢結論，賭牌數量應訂於6個，賭牌年期應縮減到20年以下。

電力股持續強勢，中國電力漲3.3%，華潤電力漲1.9%，華能國電漲2.5%，中廣核漲3.7%。

長實集團漲3.35%，報47.75港元。集團證實李嘉誠在12月20日購入長實15.6萬股，每股均價為47.34港元。長實並在周四宣布，將旗下的飛機租賃業務以43億美元賣出。

港股預定下周一休市，下周二恢復交易。