適逢平安夜歲末寒冬時節，康和證券總經理邱榮澄化身耶誕老公公，帶領同仁親赴基隆主恩兒童之家關懷送暖。邱榮澄表示，這是第一次到主恩兒童之家，聽到小朋友平日只能吃一些肉屑、肉湯，也很少吃到水果，第一時間就去量販店特別準備大批肉品、海鮮、火鍋料與櫻桃水果等，期望能讓小朋友度過一個溫飽且溫馨的寒冬。

邱榮澄提及這次關懷主恩兒童之家不僅是個起點，未來將動員全台灣康和證券各分公司據點的資源與力量，主動尋找各地區需要幫助的單位，持續落實康和證券關懷在地企業ESG責任。

基隆主恩兒童之家，2019年由計志文聖道基金會設立，該基金會多年來安置許多由育幼院、社會處等機構轉介之經濟弱勢等無依兒少，主恩兒童之家是24小時全日之家庭型態兒少服務的家園，所有物資多為自籌，最需要「給孩子一個溫飽-食物類物資募集」，也非常歡迎大家多多致贈愛心食物給兒童之家。

主恩兒童之家執行長徐華強牧師，也回贈主恩兒童之家小朋友自己畫的年曆，感謝康和證發揮雪中送炭精神，讓小朋友每天都可以吃飽吃好，讓失依兒感受到被愛的溫暖，填補原生家庭無法給予呵護孩子的缺憾。