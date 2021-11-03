李姓女子以身心障礙身分優先錄取桃園某兒童之家的臨時保育員，3個月後遭依「種種不當行為」理由開除，她自認受霸凌、就業歧視提起申訴，但桃園市政府決議不成立，她因此提行政訴訟救濟。不過，一審認定兒童之家已有針對李女的身障狀況做職務再設計，且李女舉不出遭霸凌的證據，判她敗訴，案經最高行政法院駁回上訴，全案確定。

李女因車禍行動不便，2017年7月間以身障者優先錄取兒童之家臨時保育員，她認為兒童之家未針對她的身心障礙狀況為職務再設計，害她遭家童及同事歧視、霸凌。她向桃園市政府申訴就業歧視，但最後決議歧視不成立，她不服，循序提起行政訴訟。

李女主張，兒童之家未為職務再設計，反而安排她到「白熊家」，而「白熊家」的孩子父母多半在監獄中，較會惡整或挑釁老師，且兒童之家後來對她監控、威脅、霸凌，甚至還要她爬到2樓打卡，最後更惡意終止勞動契約，明顯有就業歧視，桃市府的決議有違誤，請求撤銷。

桃市府解釋，經調查，「白熊家」家童年齡在國中以上，不需每天帶上下學路隊，也不用時時叮嚀及看照，已是針對李女身障情形為職務再設計；打卡部分，也調整讓李女改至大門口守衛室打卡。

桃市府並指，李女稱遭家童衝撞，並遭兒童之家以此理由開考績會2次後開除，並非就業歧視處理的事項，又兒童之家安置對象，本來就是失依無助、具偏差行為、受虐等類型兒童，照顧這些兒童就是李女工作職責所在，她卻以此主張受就業歧視，顯與兒童之家成立宗旨背道而馳。

一審台北高等行政法院調查後，認定桃市府的抗辯均是事實，兒童之家確實有就李女身障狀況做職務再設計，另李女稱遭兒童之家監控、霸凌，卻提不出相關證據，因此不採信其主張，判她敗訴。

案經李女提上訴，最高行政法院認為原審判決並無違背法令，因此維持原審見解，判李女敗訴確定。