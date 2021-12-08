針對「康和證小股東自救會」近期接連刊登廣告指控利用轉投資公司炒不動產，康和證(6016)對此發表3點聲明嚴正反駁，強調公司專注本業經營、從未設立總裁職位，且華和資產亦非孫公司、並未炒作不動產，針對惡意指摘將研議追加提告妨害名譽，以保障投資人權益。

康和證表示，鄭國華因身為公司創辦人而獲總裁尊稱，公司從未設立總裁職位、亦未裁決任何事情。1999～2006年間由鄭世華擔任董事長，現任董事長鄭大宇當時甫自美返國，既非報載所稱擔任公司董事長職務、更無職權可以知悉或裁決相關事項。

其次，康和證轉投資事業均依照證券法令辦理、並業經主管機關查核完竣，報載指稱的華和資產並非康和證孫公司。公司財報均依相關公告編制，2002～2012年由安侯建業、2013年迄今為勤業眾信查核簽證，2家均為國內四大會計師事務所，符合公司專業治理高要求規範。

康和證強調，公司致力專注證券本業經營，且經營績效卓著，自2018年鄭大宇接任董事長以來，除了當年每股小虧0.45元外均為獲利、且屢創新高，2019、2020年每股盈餘分別為0.47、1.83元，今年前11月自結每股盈餘2.28元、已創下歷年新高紀錄。

康和證表示，公司相信司法公正，目前營運、財務、業務並無影響，一切正常運作。而此經營成果為全體員工共同努力結果，不容放任市場派禿鷹，藉此抹煞全體員工辛苦的成績，更不允混淆視聽藉機奪取經營權。

康和證指出，不實廣告刊登者近來多次以康和證小股東自救會為名，以明知不實內容惡意指摘非屬康和證孫公司的「華和資產」，更以其買賣不動產誣指非屬公司業務範疇，對此除嚴正聲明外，並將研議追加今年已提起加重的刑事毀謗告訴，以保障投資人權益。