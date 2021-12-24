交通部長王國材24日指出未來公共運輸的方向，淨零排碳、高齡化社會及道路交通安全等3方向。他透露，以前曾任高雄市政府交通局長，當時不少公車老舊，後來透過公共運輸服務計畫，改變明顯，現在已不見過往老舊公車。

為強化中央、地方及業者合作關係，共同推動公路公共運輸，公路總局24日舉辦「110年公路公共運輸服務升級計畫成果與未來展望研討會」，除了回顧110年公路公共運輸計畫推動成果外，也展望未來的推動策略與方向，凝聚公共運輸推動的共識。

王國材部長致詞時打趣說「取名字很難」，他解釋，過去交通部及公路總局已經執行了3期公運計畫，名稱從「發展計畫」、「提升計畫」、「多元推升計畫」，現在進入第4期的「公路公共運輸服務升級計畫」，行政院十分支持，每年大約有60億經費。

他也提到，未來國內面臨的趨勢與挑戰包括2050淨零排碳、高齡化社會及道路交通安全等課題。他進一步指出，台灣每年大概有3000人因道路交通事故死亡，少用私人載具、搭稱公共運輸可以減少事故發生。這些都需要發展公共運輸來因應，以軌道運輸為骨幹，搭配公車客運構成完整的路網與服務，來減少私人運具使用。

最後王國材提到交通部目前的政策，包括2030全面汰換為電動公車，朝「智慧化」、「電動化」及「國產化」目標邁進，另外在偏鄉交通改善部分也推動修法放寬個人成立市區客運業、使用5人座車輛及客貨共載等，推動幸福巴士、幸福小黃及噗噗共乘等，希望能落實偏鄉行的正義，健全公共運輸服務。

另外公路總局許鉦漳局長致詞時也提到，過去2年受到疫情的衝擊，對於公共運輸載客量造成很大的影響，交通部及公路總局也有推動紓困及補助措施，協助業者度過這一波經營困境；但在未來客運經營上仍然面臨許多挑戰，例如國道客運路線整合及工時等問題，希望藉由今天的研討會與地方政府及客運業者集思廣益，找到不一樣的出路；另外局長也特別感謝地方政府及區研中心協助公路總局推動幸福巴士，在今年底將達到120處，未來也期盼大家繼續合作，完善偏鄉最後一哩的運輸服務。