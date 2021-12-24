前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於民進黨立院黨團提案將「中央政府總預算案」及「地制法修正草案」逕付二讀一事，前民進黨立委郭正亮砲轟完全違背民主程序，游錫堃可以不接受這個案子，為何要接受柯建銘綁架？真是丟臉丟到家！如果連立法院長都不能堅持立法院基本尊嚴，乾脆退休算了！

民進黨立法院黨團於本周二，將明年度中央政府總預算案逕付二讀，引爆衝突。昨（23）日經朝野協商，民進黨團總召柯建銘允諾，只要國民黨團同意在本月底前審完各部會預算，就同意讓步，獲得國民黨、民眾黨及時代力量支持。今（24）日上午，民進黨團已依協商結論於院會提出復議，明年度總算案確定重回委員會，憲政爭論也劃下句點。另外，民進黨團今（24）日亦將攸關竹竹合併升格的「地制法修正草案」逕付二讀。

對此，前民進黨立委郭正亮今（24）日在《新聞大白話》直言，公投之前即已強調，反萊豬民調從原本領先30 %，若被翻轉，保證民進黨會為所欲為，果然說中了！第一個為所欲為的人就是柯建銘，他可以連續兩天，一是把總預算逕付二讀，另一是把地方制度法逕付二讀，這是不可思議到了極點。

另外，郭正亮指出，游錫堃和蔡其昌完全沒有角色，不知道這兩個立法院正副院長是在幹什麼？他們對這種完全違背民主的行為，竟然完全沒有任何動作，乾脆辭職算了！這樣還當什麼正副院長？

郭正亮提到，地方制度法過去如果真的要進行新的縣市合併，都是要經過各級議會討論上來的，這次也沒有，就要跳過立法院委員會逕付二讀。他痛批，立法院長站在上面看得下去？真是丟臉丟到家！游錫堃可以說不接受這個案子，為何要接受黨團綁架？而且是柯建銘綁架？簡直是莫名其妙，黨團三長簽字逕付二讀，立法院長為何要受理？可以說違反民主程序不接受啊！連這種立場都沒有，當什麼立法院長？真是丟臉丟死了。

郭正亮強調，總預算和地方制度法逕付二讀，完全顛覆民主制度。如果連立法院長都不能堅持立法院民主殿堂的基本尊嚴，乾脆退休算了！