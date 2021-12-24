大立光(3008)庫藏股執行屆滿，累計共買回自家股票672張，以原先預定1342張來計算，執行率約50.07%，若以10月25日董事會通過實施庫藏股當天收盤價2015元到今天收盤價2445元來估算，大立光執行庫藏股共增加公司市值約576.63億元。

大立光10月25日董事會通過自10月26日到12月24日實施庫藏股，買回自家股票1342張，買回區間價格為2025元到3300元，今天大立光公告庫藏股執行屆滿，累計兩個月共買進自家持股672張，以原先預定買回張數1342張換算，執行率50.07％，累積買回持股佔股權比例為0.5%；平均每股買回價格為2084.8元，處於買回區間價格2025元~3300元的下緣，初估買回庫藏股總花費金額達14.01億元。

大立光表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。