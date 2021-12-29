金門縣在競爭激烈的東部及離島6縣市中脫穎而出，榮獲「特優」獎項之肯定，縣環保局長楊建立代表赴台接受海洋委員會主委李仲威（左）頒獎表揚。（金門縣環保局提供）

大、小金門130餘公里海岸線風光旖旎，在縣府、金管處與各鄉鎮公所聯手保育下，海洋環境管理和維護成果獲得肯定，今天再獲海洋委員會海洋保育署評比特優獎榮譽。

海保署將全台臨海19縣市分3組評比，金門縣在競爭激烈的東部及離島6縣市中脫穎而出，榮獲「特優」獎項之肯定，縣環保局長楊建立代表赴台領獎。

環保局說明，金門縣在海洋汙染緊急應變及演練、港口汙染源稽查管制、海洋垃圾清除及環境教育宣導、海域水質監測等面向，彰顯「海洋大縣」守護環境和生態保育的執行成果，受到評審小組矚目。

關注海洋生態，多次訪視特有生物包括中華白海豚、海龜援救現況的楊鎮浯縣長，上任以來將海洋永續利用及海洋廢棄物去化列為施政重點，2020年起更由環保局主動尋求企業合作，率先導入「海廢保麗龍現場減容貨櫃」，並與台化公司合作建立廢棄漁網回收再利用管道，讓海洋廢棄物以循環經濟模式轉化為再生產品，相關工作成果獲得中央肯定。