觀光局東部海岸國家風景區管理處為了發展綠島生態永續旅遊，委託特有生物研究保育中心執行綠島陸域生態調查，調查過程中發現6種「象鼻蟲」，其多彩且規律的圓點經典款，宛如時裝界中的「點點時尚教主」，呈現生物多樣性的奧妙。

東管處企畫課長黃千峰表示，為了建立綠島特色生態基礎資料庫，於2020到2021年委託特生中心執行陸域生態調查，其中，調查團隊在綠島記錄到6種各具形貌的象鼻蟲，炫目的藍綠黑白鞘翅上，有著規律的幾何圖形，宛如時裝界中圓點經典款時尚教主，成為森林中有趣的生態現象。

黃千峰指出，經過近2年調查，植物紀錄近400種，新紀錄種77種；陸蟹與陸寄居蟹記錄19種，其中顯著表方蟹、攀爬種鬚蟹及毛足陸方蟹，均為綠島的新紀錄種；陸域昆蟲發現229種，包括新紀錄種115種；陸域哺乳類則記錄17種，包含瀕臨絕種的台灣狐蝠。

調查過程中也透過紅外線紀錄到成年雄山羌利用樹幹，將新長出的鹿角外層皮絨磨去，及「梅花鹿」面對鏡頭小心翼翼探頭觀察的畫面，只要到東管處粉絲頁就可找到這些有趣科普的生態影片。

處長林維玲說，調查中也觀察到林投樹不僅可於海岸防風定沙，更是許多生物賴以維生的重要存在，例如林投葉片是津田氏大頭竹節蟲唯一食物與棲所，而椰子蟹及寄居蟹也會食用林投的果實。此外，也與特生中心構思，在陸蟹易遭路殺的路段，試辦引導陸蟹穿越現有涵洞計畫。

林維鈴指出，調查成果將作為後續民眾參與生態監測與發展生態遊之基礎，期望打造綠島成為人與自然共好的快樂天堂。