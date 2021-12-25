影片曝光！桃園也有棒球隊 行車糾紛竟持棍砸車還飛踢 車主嚇傻（影／記者爆料網）

桃園市八德區24日晚間發生一起行車糾紛，竟被以車攔車，前方車輛的民眾更下車飛踢後車，行車紀錄器影片被流傳至社群平台，八德警分局表示，將通知當事人到案說明，全案依毀損、恐嚇、妨害自由等罪移送偵辦。

前方車輛以車攔車，隨後先有1人下車「飛踢」後車、另1人則持棍棒砸車，後方車主嚇到趕緊加速駛離。八德警分局八德所所長薛靖彥回應，24日晚上9點多，2車在建國路路段因行車糾紛引發衝突，民眾提出告訴，已立即依程序受理，後續將通知當事人到案說明，全案依毀損、恐嚇、妨害自由等罪移送偵辦。