面試過程如何應對，是錄取與否的關鍵，近期一則2017年的貼文引起網友熱議，內容是一名日本網友分享，表示只要在面試結束前詢問面試官，「若有榮幸錄取的話，有什麼事情需要我提前準備的嗎」，就可以順利收到錄取通知。

一名日本網友「@fattyglutton」2017年在推特發文表示，面試很多家公司都沒有錄取，讓他十分苦惱，有朋友建議，當面試官問「請問還有什麼問題嗎」，只要回答「若有榮幸被貴公司錄取的話，請問有什麼事情是需要我在報到前準備的嗎」，就可順利錄取。

令人意外的是，他按照朋友的建議去做，沒想到面試3家公司，全都收到錄取通知，讓他忍不住發文分享。這篇貼文最近又再度引起網友熱議，目前已吸引16.5萬人按讚，6.8萬人轉發。

不少網友看完都相當驚訝，紛紛留言表示要試試看，「謝謝你，明天面試時我會試試看」、「感覺好厲害，我會參考這方法的」、「我在面試時說了這句話，真的成功得到一份工作」。

其中也有自稱人資的網友分享，「這樣的問法可以展現積極的一面，提高對求職者的第一印象」，但這樣的用法比較適合一般職員使用。」也有不少網友持不同看法，「這句話應屆畢業生才能說吧」、「就算我這麼說，還是沒有錄取」。