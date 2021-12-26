台南市政府3年來透過公私協力打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的城市，不僅率先達成「一區一日照」的目標，日照中心數量也是全台之冠；今年上半年的失業率只有3.9％，更是6都最低。明年市府還將擴大加碼敬老暨健保褔利金，受益人數預估高達24萬6893人。

市府表示，鑑於現今社會人口老化，市府極力推動長照2.0政策，落實在地老化的理念，率先達成「一區一日照」目標，至今全市共有82家日照中心；未來還將持續建構「一國中學區一日照」的環境，目前涵蓋率已達78％。此外，居家服務、專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系、巷弄長照站、家庭照顧者支持服務據點、失智共照中心及失智服務據點涵蓋率等，都已達到100％。

從明年開始，還將擴大加碼敬老暨健保褔利金，特別針對所得稅未達申報標準或綜合所得稅申報稅率未達12％，且未獲健保費自付額補助的長者，加發健保褔利金，每人可領取敬老暨健保褔利金共2000元，受益人數預估 24萬6893人。

在協助市民就業方面，今年上半年的失業率僅3.9％，勞動參與率則達60％為6都第2，總計今年共辦理394場就業博覽會及小型徵才活動，參與廠商達1517家，包括協助台灣國際航電Garmin、三井Outlet等企業辧理徵才，合計提供6萬5392個就業機會，平均初媒率達5成以上。

市府說，為提供市民良好的托育資源，社會局也在安南、關廟、麻豆、官田、新市、柳營、東區、安平、永康等區，設立10處社區公共托育家園，提供優質托育服務及不定時辦理社區親職課程，照顧模式採4名托育人員照顧12名2足月至未滿3歲的嬰幼兒，每名受托幼童每月托育費1萬元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元，以減輕家長的育兒負擔。

市府還於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區等10處設置親子悠遊館、1處兒童館，預計明年再新增3處，提供未滿4歲兒童活動空間、教玩具及圖書使用、托育及照顧相關諮詢、托育媒合轉介、社區宣導及外展服務，並辦理各項專業訓練、親職講座及親子活動。

市府強調，只有總體債務大幅下降，才能提供更好的公共服務，因此3年以來，台南市已減債高達186億元，平均每人負債6都第2低。市府積極健全地方財政體系，未來就更有能力提供長照服務、育兒津貼等與市民生活切身相關的公共服務或建設，持續建設大台南成為宜居城市。