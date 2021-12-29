近期高雄發生一家四口遭酒駕肇事悲劇，針對酒駕修法加嚴聲浪，台中市長盧秀燕29日出席西屯鵬程托嬰中心開幕式時接受媒體訪問表示，她贊成，她認為累犯應要加重其刑，至於加重至何程度則需社會對話及討論；她也提醒，台中市這三年來嚴格取締酒駕，是六都唯一酒駕致死數下降城市，年節將至，市府已啟動掃除「醉犯」專案，切勿以身試法。

盧秀燕指出，近期疫情和緩，許多人可能外出放鬆、飲酒作樂，盡管市府嚴加取締嚴防酒駕上路，仍有極少數不遵守法規者，因此市府早自12月1日起開始執行掃除「醉犯」專案，這項專案將持續至明年2月28日，酒駕害人害己，提醒民眾發揮守望相助精神，互相勸導不要酒駕，切勿以身試法，讓自己和他人都能過好年。

警察局指出，警察局自12月1日開始執行掃除「醉犯」專案勤務，截至12月27日已投入警力4萬2876人次，取締608件、移送法辦327人；此外，台中市今年1到9月酒駕致死數，較去年同期相較減少8件，也是六都唯一下降的城市，進步幅度最多，顯見掃除「醉犯」成效，市府將持續不定期稽查臨檢，守護城市安全。