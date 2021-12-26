陝西省自9日以來，累計報告本土確診病例499例（西安市485例、延安市7例、咸陽市7例）。疫情下嚴峻，西安出現哄抬價物的情況，西安一超市涉嫌哄抬物價案進行立案查處，25日遭罰款5萬元（人民幣，下同，約台幣21萬）整的行政處罰。此外，西安市另有五起因哄抬價物被立案案件。

西安市市場監管綜合執法支隊對24日西安市滻灞生態區蔬果鮮生活超市涉嫌哄抬物價案進行立案查處，其「銷售的白菜價格由22日進貨價1.2元／斤、零售價1.98元／斤，調整到24日進貨價1.8元／斤、零售價3.98元／斤，進銷差價率為49.66％」的行為，違反大陸相關法規規定，25日決定對其作出罰款人民幣5萬元整的行政處罰。

此外，西安市另有五起因哄抬價物被立案案件。案件一：美團網「24生鮮（西岸國際花園店）」網店涉嫌哄抬物價案，經過排查發現，其實體店為西安市滻灞生態區王子果蔬便利店，位於西安市滻灞生態區西岸國際花園3期2幢1單元103號，其銷售的500ml可口可樂、泡麵等多個品種的食品價格漲幅明顯。22日，500ml可口可樂進價：3元／瓶，銷售價：4元／瓶；湯達人5連包泡麵進貨價：24元／包，銷售價：28元／包。24日，500ml可口可樂進價：3元／瓶，銷售價：6元／瓶，進銷差價率為50％；湯達人5連包泡麵進貨價24元／包，銷售價：68元／包，進銷差價率為64.71％。當事人上述行為涉嫌違反大陸相關法規規定。目前，該案件正在進一步調查處理中。

案件二為西安高新區欣然賓館涉嫌哄抬價格案，接群眾舉報，綜合執法支隊高新中隊執法人員對西安高新區欣然賓館進行檢查，發現該賓館在疫情防控期間，客房房價上漲76.4％。其行為涉嫌違反大陸相關法規規定。目前，該案件正在進一步調查處理中。

案件三為西安市未央區鮮美果蔬園涉嫌未明碼標價案，綜合執法支隊未央大隊執法人員對西安市未央區鮮美果蔬園進行檢查，發現在售的120餘種商品，其中30餘種蔬菜和20餘種調料，全部未明碼標價；20餘種水果，除三種明碼標價外，其餘均未明碼標價。該行為涉嫌違反大陸相關法規規定。目前，執法人員已對該店涉嫌銷售未明碼標價商品行為進行立案調查。

案件四維西安市林廣商貿有限公司涉嫌哄抬物價案，接群眾舉報，綜合執法支隊蓮湖大隊對西安林廣商貿有限公司進行檢查，發現該店12月23日蒜苗進價5.5元／斤，售價7.98元／斤；菜進價5.2元／斤，售價7.58元／斤；辣椒進價6.5元／斤，售價7.98元／斤。其價格漲幅過快的行為涉嫌違反大陸相關法規規定。目前，執法人員已對該店涉嫌價格違法行為進行立案調查。

案件五為西安市未央區七畝生鮮店涉嫌哄抬價格案，綜合執法支隊未央大隊執法人員對未央區七畝生鮮店檢查時發現，該店所銷售的尖椒進貨價為5元／斤，售價為8.98元／斤；青蘿蔔進貨價為1.8元／斤，售價為2.6元／斤；土豆進貨價為2元／斤，售價為2.8元／斤；大蔥進貨價為4元／斤，售價為6元／斤。其價格漲幅過快的行為涉嫌違反大陸相關法規規定。目前，執法人員已對該生鮮店涉嫌價格違法行為進行立案調查。