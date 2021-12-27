台中市政府於12月31日在中央公園舉行「虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」晚會，當天活動現場配置圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

2022新年即將到來，台中市政府將於12月31日晚間在西屯區中央公園舉行「虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」晚會，共20位歌手陪伴觀眾連嗨6小時，並施放近10分鐘跨年煙火，讓民眾在後疫情時代、放鬆心情，欣賞璀璨煙火秀，當天為維持市區行車順暢，警方規劃交通管制措施，呼籲民眾遵守秩序。

台中市警察局交通警察大隊表示，西屯區中央公園地處交通要道，臨近逢甲商圈為人群聚集區域，跨年晚會當天將湧人車潮，尤以西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路2段、中平路等路段影響最大，警方將採彈性機動管制、疏導車流，以維持會場周邊道路交通秩序。

交通警察大隊指出，自12月31日16時至翌日1月1日凌晨2時止，計11處實施交通管制路段，管制一般車輛進入，另開放啟航路、啟航東路等路段供民眾機車停放，管制路段如下：

1、凱旋路（經貿五路至河南路），2、大鵬路（經貿路至逢大路），3、中科路（經貿5路至河南路），4、敦化路（凱旋路至經貿路），5、西安街（文華路至凱旋7路），6、啟航路（經貿5路至敦化路），7、啟航東路（啟航1路至啟航2路），8、啟航1路(啟航路至經貿路)，9、啟航2路（啟航路至中科路），10、經貿2路（啟航路至經貿路），11、經貿3路（啟航路至經貿路）。

警方另指，重要管制路口共計5處：1、凱旋路／凱旋8街，2、凱旋7路／西安街，3、凱旋7路／凱旋東街，4、凱旋路／大鵬路，5、凱旋東街／大鵬路。

台中市警察局長蔡蒼柏提醒，為維護活動期間周邊交通秩序及順暢，警方將派員於各管制路段起迄點進行管制，加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為嚴格執法。另配置保安大隊特勤中隊、刑警大隊及少年警察隊警力，防範酗酒滋事，破壞活動會場秩序，違者究辦。

台中市警察局呼籲，參與跨年晚會活動者多利用台中捷運（松竹站）及台鐵（松竹車站）轉搭接駁公車，及公共汽車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾勿任意違規停車，並遵守員警、義交之指揮疏導，共同維持交通秩序及行車順暢。

台中市政府指出，2022 「虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」晚會，將邀請演出的歌星有Ella獻出獨家唱跳表演、頑童MJ116及五堅情合體，還有人氣歌手周興哲、畢書盡等人輪番上陣，總共20位歌手陪伴歌迷連嗨6小時，主持人為蔡尚樺、阿 KEN。