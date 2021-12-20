為縮短交通黑暗期，採用「全橋封閉」及「新設鋼便橋改道」辦理，工期預計1年半，也請民眾配合交通指示改道。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，工期預計1年半，工程總經費1億5400萬元，預計2023年完工，橋梁跨距河道將拓寬至27公尺，提高河道通洪能力，保障民眾通行安全。（盧金足攝）

牛埔橋位處中清路西屯、北屯、高速公路等交通要道，交通影響大。（盧金足攝）

台中市西屯區中清路上牛埔橋跨越港尾子溪排水幹線，上游段未辦理拓寬整治，橋跨距僅17公尺，造成牛埔橋處河道通洪空間不足，為解決淹水，台中市府20日舉行開工祈福儀式，市長盧秀燕表示，工期預計1年半，工程總經費1億5400萬元，預計2023年完工，橋梁跨距河道將拓寬至27公尺，提高河道通洪能力，保障民眾通行安全。

位於西屯區中清路上的牛埔橋是台中主要交通要道之一，跨越港尾子溪排水幹線，興建逾40多年，氣候變遷加上排洪設施不足，目前橋跨距僅17公尺，汛期或颱風常造成周邊地方淹水。

盧秀燕說，10多年來地方爭取改建解決淹水問題，市府下定決心改建，經籌備預算、計畫、發包等準備過程，也感謝中央補助、市議員審議通過市府預算、當地區長和里長支持，今日順利動工。

「牛埔橋位處中清路西屯、北屯、高速公路等交通要道，交通影響大」，她強調，為解決地方長年淹水痛苦，請民眾見諒忍受短暫不方便，為縮短交通黑暗期，採用「全橋封閉」及「新設鋼便橋改道」辦理，工期預計1年半，也請民眾配合交通指示改道。

建設局長陳大田指出，牛埔橋跨越港尾子溪排水幹線由經濟部水利署逐年整治，現於牛埔橋為分段點，下游段已達保護標準，上游段尚未拓寬整治，牛埔橋橋長僅17公尺，計畫拓寬為27公尺，通洪能力倍增1.56倍，因牛埔橋(中清路)位於連接國道1號或市區重要道路，工程採納地方意見採全橋封閉改建方式，可將中清路施工影響有效縮短7個月。

此外，配合搭建中平路臨時鋼便橋及相關交通維持改道措施，工程總經費1億5400萬元，由經濟部水利署分擔70％，市府自籌30％，預計2023年2月完工。

由於牛埔橋體附掛眾多民生管線，包含中華電信、瓦斯、自來水、台電及寬頻業者等，市府辦理多次協調會及現勘作業，工程單位已先行搭建臨時鋼便橋及管線臨時附掛架，提供管線單位第一階段臨時遷移作業，明日至2022年12月8日，中清路從黎明路至經貿九路路段將全線封閉。

往市區南下方向請用路人改道至經貿十街，行經水湳經貿園區通往市區，部分公車調整停靠位置及行駛路線，往大雅、國道北上側，用路人行駛黎明路至臨時鋼便橋，再由經貿九路轉回中清路北上，行駛中清路用路人請注意相關交通維持告示也請提早改道，配合交通指揮及告示牌引導，確保行車安全。