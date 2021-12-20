台南市政府工務局辦理關子嶺市道172線道路拓寬工程，預計明年3月開工；然而，由於拓寬長度僅約1.5公里，且範圍未包含溫泉區等主要景區，惹得沿途不少甕仔雞店家抱怨說，「真不夠意思，往上開還是塞」，還有店家認為「沒必要拓寬」，畢竟每年只有過年期間才容易塞車；此外，以後路愈寬、車速愈快，對行車安全也沒有助益。

國道3號白河交流道銜接市道172線為通往關子嶺風景區的交通要道，現寬為18公尺，但往東行2公里後車道束縮12公尺，雙向各只有1個車道。2年前，市府規畫道路拓寬改善工程，為此啟動都市計畫變更，從市道172線交流道至仙大路瓶頸路段，拓寬為18公尺，變更長度1.52公里。

潘姓業者說，該路段林立20多家甕仔雞餐廳、商家，市府要把路拓寬，兩邊店面和停車場一定會往後切，還有店家甚至得整間打掉重建，雖然有一定的賠償金，但大家認為，每年只有在過年期間中午和4、5點下山時段塞車，其餘時間不塞，沒有拓寬的必要。

林姓業者觀察，這條路段單向只有1個車道，即使如此，時常看到汽車或重機以時速80、90公里以上行駛，每個月的交通事故層出不窮，雖然大多是小小的擦撞事故，但對兩邊店家的生意都是不好的影響，未來道路拓寬後，來往車輛的車速只會愈快、不會愈慢。

市府工務局新建工程科說明，拓寬原因主要為解決交通壅塞及危險彎道，此案工程所需經費約1.6億元，今年市府完成都市計畫變更後，也獲中央生活圈計畫補助79％工程費，期許未來工程能一氣呵成順利完工。