記憶體封測廠華東(8110)2021年本業營運谷底回升，隨著記憶體市場庫存修正漸入尾聲，公司看好明年市場持續強勁成長。華東股價今（27）日開高後震盪，一度放量勁揚6.67％至20.8元，創9月初以來逾3個月高價，早盤維持逾3％漲勢，領漲封測族群。

華東2021年前三季雖受業外收益驟減86％，使歸屬母公司稅後淨利0.29億元、年減達81.89％，每股盈餘0.06元。不過，本業營運自第二季起轉虧為盈，使前三季營業虧損年減38.27％，本營運已見好轉。

隨著記憶體市場庫存修正漸入尾聲、價格狀況回穩，配合孫公司蘇州華昕新增產能陸續到位，華東11月自結合併營收7.83億元，月增2.67％、年增達72.55％，創近4年高點。累計前11月合併營收72.87億元、年增達33.27％，創近3年同期高點。

展望2022年半導體市況，華東預期市場將有突破性成長，產值可望成長25.1％至5510億美元。其中，記憶體市場成長動能強勁，今明2年市值估達1610億、1910億美元，分別年增37.6％及18.6％，占比分別達29.2％及31.5％。

華東認為，5G、AI及車用電子均需要更高計算能力的雲端及物聯網，為半導體廠鞏固長期成長動能及潛力，但新冠病毒疫情、全球供應鏈中斷及通貨膨脹加劇，均導致總體經濟的不確定性。整體而言，仍看好未來的挑戰確保長期成長動能。

面對供應鏈長短料問題導致原物料、運輸費用等所有成本同步上漲，華東預期為營運面臨的最大挑戰，將持續致力降低成本、維護整體競爭力，並與策略夥伴維持長期穩定關係、盼共創雙贏。

法人認為，隨著供應鏈長短料問題略有改善，配合記憶體庫存修正漸入尾聲，認為華東第四季營運表現有望優於第三季。隨著記憶體整體市況轉佳，配合應用需求帶動主要客戶委外釋單增加，明年營運表現可望持續回升。