台灣自今年5月爆發本土疫情後，國旅市場一度重傷，連帶許多飯店的房間，就空在那好幾個月。解封後迎回旅客，卻可能因準備不及或人手不足，衍生尷尬的事情。一名網友分享，她和家人入住一間五星級飯店，沒想到住進「香菇主題房」，發現當下全家人都笑了。飯店態度非常好，事後也做了積極處理；原PO高EQ發文，更感動許多網友，「有時候真的要體恤服務業，這兩年他們很辛苦」。

原PO表示，一家人於平安夜當天出遊，選擇某五星飯店過夜，進房時瞄了一下，「怎麼地毯上有些角落生物」，仔細一看居然長出菇類。原PO說：「還好小孩沒有拔來加菜，呼（鬆口氣）」，高EQ讓人大推，這位媽媽表現很成熟。

房間地毯因不明原因長出菇類，原PO一家人當場笑出來。（翻攝臉書）

通知飯店後，工作人員隨即幫他們換房間，態度良好。原PO補充，除了菇類小驚喜，其實房內其他部分都相當乾淨、舒適，雖然不知道野菇哪來的，但絕不是房務人員疏失，「飯店積極處理，承諾會在下次訂房提供升等，還會贈送玩偶」。

原PO強調，只是想歲末年終時，讓大家看看笑笑就好，沒其他目的。網友大推，這一家人根本優質顧客，不像有些人理直氣壯，硬逼飯店給不成比例的補償，「服務業很辛苦，尤其做飯店的這兩年超慘」、「懂得體貼，給孩子很棒的身教」、「各退一步，飯店處理也不錯」。