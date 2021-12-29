韓國跨年浪漫鉅獻《緣來大飯店》由《我的野蠻女友》、《緣起不滅》導演郭在容攜手《南山的部長們》製作團隊精心打造，敘述擁有各自的故事和苦衷的人們造訪了一家飯店，他們以各自的方式串起屬於自己的緣分。集結了韓志旼、李棟旭、姜河那、林潤娥、元真兒、金英光、徐康俊、李光洙、李陣郁等華麗演員陣容，陪大家一起溫暖跨年。

姜河那在片中飾演1名飯店房客，和新人演員趙俊榮有意外的「男男吻戲」，姜河那笑說：「真的很濕潤！聽說這是俊榮的銀幕初吻，奪走了他人生的第1場吻戲，我真的很抱歉。拍攝時我好像也一直對他說抱歉！」對於這場「男男吻戲」，郭在容導演表示：「在拍攝這場戲時，姜河那真的讓我嚇了一跳，他為了讓趙俊榮安心，便一直引導他，展現了身為演員和前輩該有的模樣，讓我很感動！」姜河那對此則說：「因為是必須拍的一場戲，所以想說該盡快完成才對！」趙俊榮則認為這是十分寶貴的經驗，他說：「這是我在《緣來大飯店》中拍攝的首場戲，能和姜河那前輩一起拍攝我人生中的第一場吻戲，我感到十分榮幸！」

李光洙這次在片中飾演徐康俊的經紀人，他表示：「關於經紀人們的苦衷，我在飾演這個角色前已充分感受到了，所以我都是帶著感恩之心努力地工作。」對於飾演自己旗下歌手的徐康俊，李光洙則說：「拍攝時我只和康俊對戲，所以不太會有羨慕其他人的感覺，但在看了成品後，突然滿羨慕其他人的愛情戲分，雖然和康俊合作是很開心啦，也希望康俊在軍隊的生活過得愉快！」另外，李棟旭與元真兒曾在韓劇《LIFE》飾演朋友，這次則扮演令人感到心動的情侶。對於2度和元真兒合作，李棟旭表示：「這次拍攝時覺得相處得很自在。既然已經演過朋友、情侶角色了，如果之後三度合作的話，應該就能飾演一對夫妻了吧！」對此，元真兒則笑說如果之後飾演敵人的角色，應該會更有趣。

片商車庫娛樂29日也公布李棟旭、林潤娥、李光洙、姜河那、韓志旼等演員親自向臺灣觀眾問好的影片，他們表示：「《緣來大飯店》就像是能讓人愉快的禮物，帶給大家既溫暖又心動的羅曼史，請一起關注我們是否能迎來珍貴的緣分，希望臺灣觀眾也能到戲院觀賞本作，請多多支持《緣來大飯店》！」該片明天（30日）在台上映。