昨晚高雄河東路、國民街口發生酒駕事故，撞上正要過馬路的一家4口，造成37歲媽媽傷重不治，一個女孩全口牙齒掉落等重傷。高雄市政府迅速研擬修法建議，主張中央修法。然而國民黨青年團前總團長、現任國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒抨擊，當初阻擋酒駕重罰的，不是別人，就是民進黨主導的中央立法院！難道民進黨又要兩面手法打假球？

呂謦煒指出，酒駕重罰修法，已經不是新鮮事，比如在媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞及身亡後，國民黨立委江啟臣就曾提案修法，規定「酒測值超標即沒入車輛」，並加重刑責，酒駕致人死亡可判處死刑、無期徒刑或12年以上重刑。但是，過去有許多民進黨立委不表認同，導致現在酒駕最重只能判到「無期徒刑」。

呂謦煒舉例，民進黨立委羅致政曾說，江啟臣身為國民黨主席，不要即興式提案，應考慮量刑與其他罪責的「衡平性」；民進黨立委陳亭妃曾表示，國民黨不要做政治操作；民進黨立委賴瑞隆曾說，法律是漸進的程序，對重度累犯的刑罰，他願意支持讓法官有不同的裁量空間；民進黨立委李昆澤曾表示，「死刑或許是一個方式，但不是唯一方式」。

呂謦煒認為，如果民進黨不阻擋國民黨提出的酒駕重罰修法，現在哪還需要陳其邁市長提出修法建議？酒駕重罰修法社會共識極高，現在就連陳其邁都公開認同，如果總統蔡英文肯讓酒駕重罰修法像爭議極大的「竹竹併」一樣蠻推硬幹，酒駕修法會是難事嗎？

呂謦煒質疑，民進黨立委們，眼見酒駕一直不能好好得到扼制，現在就連陳其邁都呼籲沒入車輛、以殺人罪論之，你們能不能順應民意，讓酒駕真正重判？他也想請問民進黨陳其邁市長，在中央關照下最近高雄有一連串投資報喜和華麗活動，陳市長是否應發揮與中央的好關係，不要再打假球，真正推動酒駕重判？

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