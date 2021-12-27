排尿是正常的生理反應，但很少人會注意自己尿液的狀況，其實裡面暗藏著身體是否健康的訊息。馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專發文，表示除了尿液的顏色以外，排尿狀態和尿液型態都能夠反映身體警訊，若是出現下述狀況，就要多加留意自己的健康狀況了。

●排尿狀態

1、小便無力：排尿時使不出勁且排尿速度變慢，有時褲子脫了還要等待數秒才有辦法尿出來。

2、尿不出來：怎麼出力都尿不出來，且下腹脹痛、鼓起像小山一樣，或是排尿量明顯減少，甚至合併下肢水腫。

3、小便疼痛：解尿時有灼熱感、尿道疼痛，甚至合併下腹疼痛。

●尿液型態

1、尿液清長：總是感到口渴，拚命喝水再拚命上廁所，排出的尿液像白開水一樣清澈、無味且量多。

2、尿液泡泡多：一般尿液出現泡泡其實是正常現象，但若過多、尿液偏向混濁且維持時間長，則可能有蛋白尿的風險。

3、尿液分岔：主要分為兩種形式，「偶發性」可能是因為憋尿或積尿，導致膀胱壓力過大、尿道壓力不平均，暫時造成的尿液分岔；另外射精後的第一次小便，也會因為海綿體充血沒有完全消退導致小便分岔；其他像是尿道結石也有可能造成偶發性分岔。「經常性」則可能與包皮過長、攝護腺肥大、尿道狹窄等有關。

陳鈺昕提醒，排尿狀況和飲水多寡、是否飲用利尿飲料、排汗量，以及心理狀態息息相關，如果持續出現上述狀況，就可以到醫院諮詢泌尿科醫師，以解決心中困惑。