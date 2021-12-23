無論尿液還是糞便，都藏有身體健康訊號。先前有一名父親發現讀國中的兒子上廁所時，尿液上都浮著一層泡泡，擔心是腎臟出問題，因此趕緊帶到醫院檢查，所幸只是虛驚一場，而家醫科醫師陳敬睿表示，發現尿裡有泡泡先別擔心，可以靜待5至10分鐘，如果泡沫久久未消散就要注意。

家醫科醫師陳敬睿在臉書粉專分享，一名父親先前帶讀國中的兒子看診，詢問「弟弟最近尿尿完，馬桶上面都會浮著一層泡泡？該不會腎臟出問題了吧？」，透過尿蛋白試紙檢驗尿液後，發現只是虛驚一場，而尿尿產生泡泡其實是正常現象，晨尿、站著尿或尿急時，都會讓泡泡看起來較多，不過當腎臟功能減弱時，確實會讓尿的泡泡不正常。

陳敬睿醫師解釋，腎臟無法過濾血液中的蛋白，導致血液裡的蛋白隨尿排出，使尿液含過量的蛋白質，因而產生黏稠、有泡泡的蛋白尿，民眾平時若發現尿泡變多，可以先不要沖水，觀察5至10分鐘，如果是正常泡泡尿，泡沫會逐漸消失，蛋白尿泡泡則不易消散，而且泡泡較綿密、小顆，甚至有點像啤酒泡沫。

而蛋白尿的成因有很多，可區分為「暫時性」和「持續性」，暫時性的蛋白尿多為良性，可能是因高燒、劇烈運動、脫水、尿路感染或姿勢所引起，而持續性的蛋白尿則與腎臟病變有關，依據傷害部位分類，包括「腎絲球型」及「腎小管型」2種。

1.腎絲球型：當腎臟過濾屏障被破壞，造成白蛋白流失，最常見的就是由糖尿病、高血壓、紅斑性狼瘡等其他疾病所引起的腎絲球疾病。

2.腎小管型：腎小管的蛋白質再吸收能力下降，造成球蛋白流失，如急性腎小管炎或急性間質性腎炎，或是血液中的蛋白質增多，超過腎臟再吸收能力而隨尿液排出，如溶血的血紅素、橫紋肌溶解、多發性骨髓瘤等。

陳敬睿醫師提醒，他最常遇到因慢性腎臟病而引起蛋白尿的病患，慢性病患者必須要定期回診，並依醫師指示服藥、改變生活習慣和飲食控制，積極治療能延緩腎臟惡化的速度，有些病患認為，長期吃慢性病藥會造成洗腎，因而選擇不治療，但其實沒有積極控制慢性病，才會造成腎病變。