中市50多歲陳男發現頸部有明顯腫塊，常出現喉嚨痛症狀，就醫確診為HPV感染而造成扁桃腺鱗狀上皮癌，陳男不抽菸、不喝酒，也不吃檳榔，竟罹患口咽癌詫異不已。亞大附醫耳鼻喉科部醫師徐俊傑表示，台灣的口咽癌病患以扁桃腺癌居多，以往約有9有抽菸、喝酒、嚼檳榔等不良習慣，近年發現，感染HPV病毒也是危險因子。

徐俊傑指出，口咽位於口腔後側，包括舌根、扁桃腺、軟顎與懸壅垂等部位，台灣的口咽癌以扁桃腺癌居多，早期症狀不明顯，或僅有喉嚨痛、喉嚨異物感、頸部腫塊等症狀，不過以往統計9成口咽癌患者有抽菸、喝酒、嚼檳榔等不良習慣。

徐俊傑指出，HPV（人類乳突病毒）病毒主要透過性行為傳染，也可能因接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染，若是前往的公共設施帶有HPV病毒，如游泳池、溫泉等，也可能因接觸而感染。

徐俊傑指出，已知HPV病毒約有400多種型別，其中第6、11型為低致癌型別，可能導致尖形濕疣(菜花)；高致癌型別則包括第16、18、52、58等，致病風險包括子宮頸癌、子宮頸腺癌、肛門癌、陰道癌、陰莖癌、口咽癌等。

徐俊傑表示，無論男女都可能感染HPV，建議積極接種HPV疫苗，男性為HPV相關的口咽癌的高危險群，可接種九價HPV疫苗，估計可預防86％的HPV相關口咽癌發生機率。因感染HPV病毒而罹患口咽癌的患者，於療程結束後接種HPV疫苗，減少再度感染HPV病毒的風險。

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