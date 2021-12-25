台中立委第二選區候選人林靜儀舉辦烏日區大造勢。（陳淑芬攝）

台中立委第二選區補選候選人林靜儀今天舉辦烏日區大造勢。高雄市長陳其邁打趣地說：「林靜儀是怪咖」、「奇怪的女生」，讀醫科選最累的婦產科，當醫師還到印度等地服務，在最惡劣的環境中，做她認為對的事、應該要做的事，為婦女、弱勢及不公平不公義發聲，呼籲鄉親支持。

林靜儀烏日區大造勢有高雄市長陳其邁、競選總幹事陳柏惟及立委莊競程、張廖萬堅、王定宇、鄭運鵬等人到場推薦，現場有數百名支持者到場，現場推出「種花」橋段，由助講者在文宣看板黏上花盆圖樣圖騰，象徵要為中二選區種下「自由之花」。

陳其邁表示，陳靜儀是「怪咖」、「奇怪的女生」，當醫師選最累的婦產科，關懷性別、人權、醫療議題，還遠赴印度、尼泊爾等需要她的地方服務，在最惡劣的環境做她認為對的事、應該要做的事，她跟別人不一樣，堅持走一條正義的道路、為婦女、弱勢及不公平公義發聲，

呼籲鄉親支持。

陳柏惟則激動怒批對手，立委越做、房子越多、越有錢，甚至連讓人做2年都不願意，用罷免方式將權力搶回來。他並大吐口水說，他當立委2年期間，找堂兄弟當助理被說是三等親詐領助理費；舊公寓被到說是財產申報不實；領選舉補款說他很有錢，並諷刺說，「過去那個笑我的人，利用立委職權為自己增加財富、增加土地」，為的不是民眾，而是家族利益。

林靜儀表示，外批她空降很奇怪，她從求學時期到從醫在台中已 2、30 年，當醫師好好的，來參選是因國民黨來亂，導致中二選區的好立委被罷免。她向年輕人喊話、催票，要求回家投票，改變地方政治；並呼籲鄉親要摘除政治的惡瘤，中二選區才能健康、正常發展。