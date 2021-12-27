美國政府近期向中方提出，擬派主要來自美國國務院和國防部的18名官員赴陸，在北京冬奧會期間為美國運動員提供安全和醫療支持，接下來還可能將為另外近40名官員遞交簽證申請。中國外交部發言人趙立堅今天（27日）在例行記者會中證實，中方已收到美方有關人員的簽證申請。

美國拜登政府本月初宣佈將「政治抵制」、不派官員出席北京冬奧會後，上週末傳出消息，美國政府近日為18名官員向中國提交一份為期3個月的簽證申請，這18名美國官員將出席北京冬奧會，以提供「安全支援行動」。

趙立堅表示，他可以證實，中方已經收到美方有關人員的簽證申請。此前美方出於政治操縱的目的，在沒有受到邀請情況下，自導自演了所謂「不派外交或官方代表出席北京冬奧會」的鬧劇。

趙立堅表示，對於美方要派由政府官員組成的團隊赴大陸並提出簽證申請，中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。中方再次敦促美方踐行奧林匹克精神，停止把體育運動政治化，停止任何干擾破壞北京冬奧會的言行。