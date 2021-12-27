退輔會副主委李文忠今天表示，蔣經國先生對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下，有三個值得稱頌的大功勞：1安定內部，發展經濟及建設。2採取柔性威權統治，舉例：民進黨組黨過程中，沒有任何人被捉被關。3經國先生晚年推動政治改革，如開放黨禁、報禁、萬年國會等，使接任的李登輝總統，在繼承經國先生遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。

今天上午，退輔會偕復興崗文教基金會、救國團在台北市國軍英雄館，召開「111年紀念經國先生音樂會」記者會，這場音樂會是為緬懷經國先生照顧榮民及對臺灣的貢獻，訂於明(111)年1月13日（星期四）下午2時，於臺北市大安森林公園露天音樂台舉行。

李文忠說，民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及領導者的功過，理應有更全面、公允的評價。紀念蔣經國先生意義在此。李文忠說，就以民進黨組黨言，威權國家的100個領導人，有98個會抓人，只有2個不會，蔣經國就是其中之一。

李文忠說，歷史人物有功有過。過去在兩將時代只有歌功頌德，台灣反對運動為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣，更能全面呈現國家領導者的功過諸面向。