隔夜美股主要指數全面大漲，標普500指數連漲第4天，並再創歷史收盤新高，惟周二香港股市在周末長假歸隊後開高走低，目前恆生指數跌0.5%，報23112.23點。國企股跌0.7%，為8143.46點。

恆生科技股指數目前跌0.79%，成分股跌多漲少，海爾智家漲1.74%，表現最佳。阿里健康跌4.4%、汽車之家跌4.39%，跌幅最大。

美團和快手達成互聯互通戰略合作協議，惟股價不漲反跌，目前分別下跌2.2%和3.1%。

澳門出現首宗Omicron感染病例，雖然屬於境外移入病例，但博奕股仍然走跌，銀娛跌3.1%，永利跌2.2%。

央視報導中國數家大型藥廠將調升部分中藥價格，中國中藥應聲大漲11.5%。

多檔生技股走弱，開拓藥物目前暴跌67.3%，稍早前一度跌近85%，該公司一款新冠藥物的中期實驗結果未能達到統計學的顯著差異性。受此拖累，康希諾跌5.2%，騰盛博藥挫跌6.6%，信達生物目前跌逾4%，稍早前一度跌近9%，股價再創52周新低。

中國信達與舜宇光學將投資重慶螞蟻消費金融，中國信達大漲12.3%，舜宇目前微升0.1%，稍早前一度站上逾4個半月新高。