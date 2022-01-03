由於去年全球半導體供不應求，使得晶片股炙手可熱。不過在部分晶片股股價已偏高，財經周刊霸榮（Barron）仍根據今年預期獲利，計算出預期本益比較低的13檔股票，供投資人選股參考。

費城半導體指數在2021年全年強漲43％，遠超出那斯達克指數的23％漲幅。費半指數預期本益比目前約在7.9倍，是過去10年均值的逾倍。

鑒於今年半導體前景依然看俏，霸榮根據預期本益比在費半指數中挑選出數檔依然便宜的晶片股。

其中被列為首選的個股是美光，預期本益比約為9.9倍，是費半指數中最為低廉價美的晶片股。該公司上月發布上季業績不僅表現強勁，還對本季財測相當看好。美光股價去年全年上漲28％。

名列第二是半導體封裝與測試大廠艾克爾(Amkor Technology)，預期本益比為10倍，去年股價漲幅高達65％。

排名三、四兩名的分別是科沃（Qorvo）與思佳訊（Skyworks Solutions），兩者都是蘋果的供應商，預期本益比分別是13與13.5倍。兩者股價去年都落後同業，前者跌幅6％、後者僅小漲3％。

位於第五便宜的晶片股則是曾在半導體叱吒風雲的英特爾。它在去年股價只漲4％，霸榮早在2020年就看好英特爾將東山再起。

不過Bernstein分析師羅斯岡（Stacy Rasgon）認為，英特爾股價雖然低廉，但並非是具有吸引力的股票。他說該公司雖然砸巨資企圖逆襲，但羅絲岡預期英特爾想要鹹魚翻生恐要5到10年。

反之他認為高通、博通、應材與科林研發是更值得逢低買進的標的。

另外在高價晶片股方面，輝達去年表現相當風光，股價漲幅高達130％，若根據預期本益比來衡量，則已來到60倍。

羅斯岡解釋，輝達股價雖已偏高，但他指出該業者今年將持續實現獲利與擴展軟體產品，並且還因元宇宙題材發酵而受惠。羅斯岡目前對輝達股票投資評等給予加碼，並把目標股價定在360美元。輝達上周五股價是294.11美元。