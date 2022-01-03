有敏感資訊待公布 精熙-DR 1/3起暫停交易 12:092022/01/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，精熙國際（開曼）因有股價敏感資料待公布，因而公告精熙-DR（9188）自今（3）日起暫停交易。該公司將於前開股價敏感資料公布後，再申請恢復交易。 股價落後補漲 子公司赴陸 南茂台耀 各擁題材 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 #精熙 #DR #暫停交易 #股價 #敏感 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 DDR5轉換潮 優群明年營運有亮點 04:102021/12/31 證券．權證 台股開紅盤 外資聚焦雙王 04:102022/01/03 財經要聞 熱門股－中碳 帶量長紅挑戰前高 04:102021/12/31 證券．權證 通用目標價 花旗喊到96美元 04:102022/01/03 全球財經 23檔飆股出列 AES-KY最牛 今年來大漲9.86倍 04:102021/12/31 財經要聞 兆豐金 長期股價看好 04:102022/01/02 證券．權證 由田 續寫波段新高 04:102022/01/02 證券．權證 金控獲利飆 2022年續樂透 04:102022/01/01 金融．稅務 大立光王者回歸 法說除息雙喜 04:102022/01/03 財經要聞 1年換2董3總 大同變天後3面向拆解股價未來 18:302021/12/31 財經 2021掰了！美股4大指數齊開漲 標普年漲幅高達29％ 22:462021/12/31 財經 財經熱門新聞 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 30K超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚爆 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 年終紅利上看30個月？陽明員工恐要失望了！背後關鍵曝光 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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