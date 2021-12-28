「新北濕地藝術季-川流堆疊」將於明年1月8日在新月橋下（板橋端）新海人工濕地開展，新北市水利局邀請藝術家延續以自然素材創作的理念，串連大漢溪濕地沿岸板橋、新莊、樹林等學校與社區，共同創作14組藝術品，展期至明年2月9日。

受疫情影響新北濕地藝術季停辦了2年，明年第四屆的藝術季將以「川流堆疊」為題，水利局表示，「川流」代表河川、濕地流動，生生不息；「堆疊」涵蓋環境、人文歷史、情感記憶，從過去到現在，甚至未來不斷累積的歷程。「川流堆疊」代表著河川的流動永不停息，環境地貌與文化不斷地轉變，堆疊成我們與河的記憶。

展覽邀請藝術家李蕢至＆Lua Rivera、王昱翔、陳冠蓉、康雅筑、臉頰緊貼地球（吳有容＆林詩樺）、黃琬雯＆元智大學藝術與設計學系所、舞蹈生態系創意團隊Dancecology，親身體驗濕地之美，認識濕地的價值與重要性，再以濕地自然素材轉譯出屬於濕地的藝術。

水利局表示，期盼藉由藝術開啟濕地與生活的對話，帶領民眾感受不一樣的濕地展演空間，開展後連續兩週還安排有音樂表演、環境友善市集、DIY工作坊、藝術家分享及闖關抽獎等活動，更多活動訊息可上大漢溪濕地生態廊道服務中心粉絲專頁：https：／／www.facebook.com／ntpcwetlands查詢。