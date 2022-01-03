新北歡樂耶誕城昨天閉城，新北市觀旅局局統計，為期31天的耶誕活動共吸引超過400萬人次造訪。觀旅局長蔣志薇表示，因為有大家的一起努力，才能夠讓新北歡樂耶誕城被世界看見，感謝活動期間堅守崗位的每一位工作人員，彼此團結付出，成就了一場獲得國內外媒體推薦殊榮的耶誕節慶。

觀旅局指出，根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，2021年最受網友熱議的「全台最強十大耶誕活動景點」，聲量第一名為「新北歡樂耶誕城」。2場巨星耶誕演唱會也吸引超過41萬人參加，電視轉播收看人數突破134萬，「新北旅客」FB粉絲專業直播期間觸及人數總計更高達19萬人。

蔣志薇表示，在全球面對Omicron病毒來勢洶洶之時，「新北歡樂耶誕城」做足各種防疫措施，像是在板橋車站通往市民廣場主燈區的B1連通道口增設7座222nm E-vio滅菌燈，民眾只要經過紫外線燈區，智慧感應即自動開啟，完成身體與衣物消毒及滅菌；除此之外，燈區內也設置飲食專區，同時嚴格執行酒精消毒、體溫量測及要求全程佩戴口罩等防疫措施，高規格防疫。