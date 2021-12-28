高雄酒駕1死3傷案，新北市長侯友宜今上午主持道安會報，不但裁示新北市警察局要加強酒駕取締專案，下午又在臉書發文表示，酒駕已成為比悲傷更悲傷的社會議題，危險程度不會輸給新冠病毒，呼籲中央修法加重刑責，並強調 「在新北，取締酒駕不會停止，絕沒有空窗期！」。

侯友宜說，前天傍晚，高雄發生令人心碎的死亡車禍，一名男子酒後駕車撞上一家四口，釀成悲劇。年輕的媽媽與她深愛的先生、女兒，前一刻還漫步在愛河畔，下一刻，卻被狂駛而來的車輛，將幸福瞬間瓦解⋯。

他見過太多狂妄囂張的酒駕犯行，擁抱過太多家屬痛徹心扉的眼淚，對酒駕深惡痛絕，這些都是國家與人民不必要且可避免的損失。據統計，近五年來酒駕致死、傷事件數超過四萬件，逾五萬人受傷，更已奪走一千多條寶貴生命。儘管歷年酒駕肇事件數稍有下降，但每項數據都沾著無辜生命的斑斑血跡，又讓人情何以堪？

他強調，「在新北，取締酒駕不會停止，絕沒有空窗期！」新北市警察同仁全力遏制酒駕肇事，不但在轄區各主要路口及易酒駕路段設置路檢點進行目測、拋棄式酒精儀吹氣外，更加強了重點彈性式的不定時、不定點的區域巡邏；不論酒駕者身分是什麼，是不是名人，都逃不過我們的強力執法！

他更呼籲中央加快推動修法進程，不單是刑責加重，有些酒駕者擅鑽法律漏洞，以事後喝酒的方式規避採證，甚或有酒駕被扣車者請親友領回車輛後，再次酒駕，這些細節，立法者都應參酌實際情況，修正出更完備的法規；此外，他也支持應讓酒駕者背負更重的民事責任，院、檢應快速執行扣押、沒收甚至羈押等作為，避免行為人脫產、逃亡，以彌補被害者家屬精神與身體上的痛苦。

他說，酒駕修法迫在眉睫，請不要忘了，為政者應以蒼生為念，安居樂業是民心所向，政府將保護人民生命、安全的公共利益擺在首要，請不能拖、不要拖。解決人民日夜擔憂的問題，才是政府最要緊的事。