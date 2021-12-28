新竹市長林智堅宣布不參選竹竹併後的首任市長，國民黨立委賴士葆直言，隨著林智堅的宣布不選，民進黨應撤回地制法的修正案，畢竟任何縣市的合併應該是尊重當地民眾由下而上形成決策，而非目前民進黨由上而下一黨之私的獨裁行為而已。

賴士葆表示，竹竹併的話題延燒，林智堅總算幡然頓悟，宣布不選竹竹併後的市長，此舉似乎是要為民進黨最近以粗暴的逕付二讀方式修正地制法所引起社會各界的反彈來止血。

他說，如果要談國家產業發展和提升區域治理的整體國土規劃，就應該更宏觀的視野考量。如果是要創造經濟產值的科技城市，那旁邊的也有竹南、銅鑼等科學園區的苗栗縣為何不併進來成為竹竹苗大都，眾人皆知的理由就是「竹竹併民進黨認為他們會羸、竹竹苗併他們會輸」，就只是道地的政治選舉考量而已。

賴士葆指出，林智堅不參選聲明呼籲停止政治操作，有點讓人啼笑皆非。竹竹併從一開始就是民進黨量身訂做急著胡亂修地制法來剝奪新竹縣市民的民意表達，林智堅更精準呼籲的對象其實應該是直接地告訴柯建銘，不要吃相難看，呷緊弄破碗，為了修地制法，創造反民主法治紀錄，連逕付二讀的鬧劇都使出來，偏狹到民進黨內部都有異議。

他強調，國家不是隸屬於政黨，任何縣市的合併牽涉到不只地制法，更應考慮財劃法、與行政區域劃分法等，不應該與個人之私有任何牽連，林智堅的宣布不選事小，縣市合併升格，攸關全民利益事大。

賴士葆認為，隨著林智堅的宣布退選，有關竹竹併的鬧劇可以休矣，民進黨應撤回地制法的修正案，畢竟任何縣市的合併應該是尊重當地民眾由下而上形成決策，而非目前民進黨由上而下一黨之私的獨裁行為而已。