光洋科(1785)獨董吳昌伯昨天仍執意召開股東臨時會，投資人保護中心今天指出，其行為重大違反法令，該股臨會召開應屬無效。且除要求吳昌伯應遵守法院執行命令，停止於1月3日進行集會，並將審慎評估視需要研擬依投保法等有關規定提起相關訴訟，追究相關人等責任，善盡投保法賦予權責。

昨日投保中心派員出席光洋科12月27日由獨立董事吳昌伯召開的股東臨時會，投保中心表示，光洋科股臨會依前開法院執行命令本不應召開，法院人員亦進入本次股臨會會場送達、宣讀執行命令，股務代理機構(宏遠證券)並於會前停止辦理股務事務，該股臨會已不具適法性，惟吳昌伯卻仍執意開會並作成臨時動議決議，乃公然挑戰公權力違反法院執行命令。

此外，其現場及會場狀況，秩序混亂，報到程序緩慢，投保中心在進入會場後即發現工作人員已開始計票，旋即宣布投票時間截止，會場未見主席且未受理投資人發言，股東及投保中心於會中擬發言提問，均受強烈干擾且無人回應，會中司儀並逕宣布臨時動議投票結果將本次股臨會延至111年1月3日再行召開，然基於股臨會召開既屬無效，此等決議當不具合法性。

投保中心表示，其等行為嚴重藐視法院執行命令，不遵守法治原則，漠視股東權益，投保中心深表遺憾並予以強烈譴責。