創新高！馬來西亞11月對外貿易額年增34.9％ 18:132021/12/28 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞國際貿易產業部28日公布，11月對外貿易額年增34.9％至2055億馬幣（約491.3億美元），創下歷史新高，主因是電機、電子、機械產品貿易成長。馬國11月出口額年增32.4％至1122億馬幣，進口額年增38％至933億馬幣，使貿易順差擴大10.5％至189億馬幣。11月馬國對美國及東南亞國協（ASEAN）出口額皆創新高。 日本2022年度經濟成長率上修至3.2％ 料GDP創新高 馬國通膨升溫 11月CPI年增3.3％ #馬幣 #創新高 #對外 #貿易額 #馬國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 贈15萬劑高端給友邦索馬利蘭 效期曝光 14:492021/12/28 生活 科際精密前11月合併營收創新高 12:012021/12/22 財經 台股收盤創新高 專家看好明年上半年 04:102021/12/28 財經焦點 外資賣超1兆！台股還強漲6千點 謝金河4點分析讚：壓不扁玫瑰 09:402021/12/28 財經 《國際產業》新冠病毒作祟 大馬國油看衰石油需求 16:312021/12/28 財經 明年目標上看19.5萬～20萬噸 永冠 今年出貨連二年新高 04:102021/12/25 證券．權證 都更危老爆發 占北市新推案量逾七成 04:102021/12/24 財經要聞 時論廣場》杭廷頓預言與拜登遐想（周陽山） 19:402021/12/22 時論廣場 《盤中解析》大將小兵齊攻 再創新高 12:162021/12/27 財經 緯穎領軍11檔股價創新高 5檔寫新低 15:012021/12/27 財經 杭廷頓預言與拜登遐想 04:102021/12/23 時論廣場 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 台股創新高卻暴賠！他哀號釣出一堆苦主：你不是最慘 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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