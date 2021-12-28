馬來西亞國際貿易產業部28日公布，11月對外貿易額年增34.9％至2055億馬幣（約491.3億美元），創下歷史新高，主因是電機、電子、機械產品貿易成長。馬國11月出口額年增32.4％至1122億馬幣，進口額年增38％至933億馬幣，使貿易順差擴大10.5％至189億馬幣。11月馬國對美國及東南亞國協（ASEAN）出口額皆創新高。