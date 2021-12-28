群益期貨董事長李文柱表示，全球交易火熱，群益期貨搶先搭上這股投資熱潮，成為台灣首家推出國外個股、國外指數及白銀差價契約（CFD）的期貨商。

自9月14日開放新商品交易至今，交易量逐月倍數成長，其中，美股CFD更是投資人選擇交易美股的新利器。

美股CFD具有四大特性：

一、具有槓桿，美股及ETF最高10倍槓桿，指數最高20倍槓桿；二、雙向交易，可以先買後賣，也可以先賣後買；

三、無到期日限制，可以長期持有，交易掛單亦可長期有效；四、契約規格微小，美股最小交易單位1股、美指最小交易單位0.1手；手續費亦只需複委託2折，低成本、低資金的特性備受年輕人及小資族青睞。

李文柱強調，主管機關積極開放新種業務，對期貨商是大利多。群益期貨桿槓業績從2020年開放黃金原油CFD交易，近一年業績上升77％，累計開戶數已超過1萬人。

目前群益美股CFD共有78檔美股標的與13檔ETF，產業涵蓋近期市場火熱議題，包括元宇宙、5G、電動車、半導體與綠能相關概念股，也有民生與生技相關耳熟能詳的上市大型企業，投資人可以藉由交易群益美股CFD來參與美股漲跌。