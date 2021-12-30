消息面：

1.美國商務部公布，11月商品貿易逆差初值為978億美元，較10月逆差832億美元擴大17.5%，並創下歷史新高。11月進口成長4.7%，出口下滑2.1%。此外，批發庫存成長1.2%；零售庫存增加2%，創下1992年以來最大增幅。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少357.6萬桶，遠超出市場預期的減少270萬桶。美國原油期貨交割地庫欣地區上周原油庫存增加105.5萬桶。此外，上周美國汽油庫存下滑145.9萬桶，超出市場預期的減少90萬桶。

3.投資人對Omicron變種病毒的擔憂緩解，資金流向風險型資產，周三在新年假期即將到來之前，美元在淡靜的交投中回落，紐約尾盤ICE美元指數跌0.206%，報95.932美元。商品型貨幣相對強勁，澳元漲0.35%，報0.72515美元，紐西蘭元漲0.28%，報0.6823美元，加元漲0.16%，為1.2794兌一美元。

4.美國原油庫存減幅超乎預期，市場看好儘管Omicron變種病毒肆虐全球，但原油需求仍可望保持強勁，周三國際油價一度改寫1個月新高。紐約期油收漲58美分或0.76%，為每桶76.56美元，連漲第6個交易日。倫敦布蘭特期油漲29美分或0.37%，收在每桶79.23美元，為過去6天來第5度上漲。在過去6個交易日，紐約期油累計上漲12%，布蘭特期油漲11%。

5.美股上漲提振風險偏好，資金轉向風險型資產，周三國際金價一度跌破1800美元心理重大關卡，惟美元回落使金價跌幅受限。紐約2月期金收跌5.1美元或0.3%，為每盎司1805.8美元，盤中最低曾跌至1789.1美元。其他貴金屬方面，銀價跌1%，為每盎司22.77美元。鉑金跌0.9%，為每盎司966.67美元。鈀金跌0.8%，為每盎司1974.49美元。