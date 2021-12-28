2021年即將結束，金管會到12月27日為止，三局共已開出340張罰單，總罰金額3億381萬元，連同2020年已是連續第二年罰鍰金額破3億元，2021年最大被罰苦主是銀行業，首次年度罰鍰金額破億元。

金管會28日再罰三家銀行，都是理專或行員挪用客戶資金或與客戶有不當資金往來，中信銀是有兩位理專挪用52位客戶、逾2.3億元去投資期貨，且透過數個人頭帳戶進行資金移轉與領現交付，中信銀未建立完善內控及監控，被罰1400萬元。

永豐銀則是對新進仍未過試用期的年輕行員，設定過高的業績目標，導致理專代客戶墊付房貸壽險保費、後又挪用客戶249萬元資金，被罰400萬元；板信亦是有一位行員在4年10個月時間內挪用一位客戶的資金430萬元，被罰200萬元。

銀行局今年累計到12月28日為止，共已有13件罰案，罰鍰金額1億1289萬元，比去年全年罰鍰增29％，主要是銀行法罰鍰上限由1千萬元拉高到5千萬元。

銀行局2021年單一罰鍰金額最高是台新銀行因為理專挪用客戶資金被罰3千萬元；第二高是日盛金大股東建群投資（CTL）持股申報，未符合大股東持股透明行動方案，被裁罰金額2500萬元，第三高則是中信銀28日被罰的1400萬元。

2020年開出67張罰單、罰鍰金額1億3560萬元的保險局，2021年已有71張罰單，但罰鍰金額1億1500萬元，則比去年少。

保險局2021年罰鍰金額共有前四大苦主，第一名是台北富邦銀行因為銀行通路銷售保單的疏失罰900萬元，第二名有三家併列，即富邦產險、富邦人壽及美商安達產物，也因金檢相關缺失，各被罰600萬元。

證期局2021年已開出256張罰單（證券期貨業加上市櫃公司），罰鍰金額共7592萬元，件數比2020年多，但金額則少近10％。

證期局2021年罰鍰金額前三大，共七家公司，罰鍰金額第一高，是三家投信即群益投信、統一投信、復華投信受託辦理勞動基金全委投資的疏失，每家各被罰450萬元；第二是KY公司康友未依規定申報財報，罰336萬元；第三有三家券商並列，即券商在證交所主機共置的疏失，處三家券商各被罰144萬元，即康和證、國泰證及永豐金證券。